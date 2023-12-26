В Сербии завершился митинг оппозиции у Минюста

Депутат парламента от оппозиции Срджан Миливоевич призвал собравшихся продолжить протест 27 декабря в 12:00 по местному времени

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Акция протеста с участием порядка 1 тыс. сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" у здания министерства юстиции в Белграде завершена. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, депутат парламента от оппозиции Срджан Миливоевич призвал собравшихся продолжить протест в среду в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Демонстранты прошли от здания Республиканской избирательной комиссии до Минюста после призыва организаторов протеста. Они устроили под окнами здания министерства митинг, выкрикивая требования освободить всех задержанных во время попытки штурма городской администрации сербской столицы 24 декабря. В конце акции Миливоевич призвал собравшихся посетить митинг студенческого движения "Борьба", который начнется возле здания философского факультета Белградского университета. Это движение поддерживает требования коалиции "Сербия против насилия".