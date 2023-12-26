В ЕК заявили, что ЕС не может просто наблюдать за вступлением Украины, как за сериалом

Представитель Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайр считает, что Киеву уже сейчас нужна четкая перспектива на будущее, включая членство в Евросоюзе с "его стабилизирующим влиянием на демократию и экономику"

ВЕНА, 26 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза не могут безучастно наблюдать за вступлением Украины в объединение, будто это сериал на стриминговой платформе Netflix. Такое мнение выразил представитель Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайр в интервью изданию Presse.

По словам чиновника, Киеву уже сейчас нужна четкая перспектива на будущее, включая членство в ЕС с "его стабилизирующим влиянием на демократию и экономику". "Правильно и важно, чтобы все 27 стран-членов были вовлечены в этот процесс, чтобы они приняли решение в его пользу. Членство в ЕС - это не подписка на сервис Netflix, который можно со стороны смотреть, сидя на диване, оно требует активного содействия", - сказал он.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.

При этом лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине €50 млрд на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля 2024 года.