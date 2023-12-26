В двух фракциях Рады заявили о нежелании поддержать нынешний законопроект о мобилизации

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко отметила, что инициатива не решает проблему, она неэффективна и неконституционна

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Представители двух партийных фракций Верховной рады заявили о том, что невозможно поддержать зарегистрированный накануне в парламенте законопроект о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины в его нынешней редакции.

"В таком варианте, в котором представлен этот законопроект [о новых правилах мобилизации], он не решает проблему, он неэффективен и неконституционен. В таком виде наша команда за него голосовать не будет", - сказала экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко в видео, опубликованном на платформе YouTube.

"Этот законопроект, который был внесен [на рассмотрение Рады] правительством, по моему мнению, выглядит неуместным. Я могу сказать, что без значительной доработки за него голосовать невозможно", - в свою очередь в эфире телеканала "Рада" заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который представляет фракцию партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". При этом он добавил, что это его личное мнение, так как фракция партии пока не обсуждала на заседании этот вопрос.

Накануне правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе. Среди основных нововведений ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти намерены также мобилизовать инвалидов III группы, отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки больше не будет основанием для отсрочки. Кроме того, местные власти и работодатели должны будут обеспечивать прибытие граждан в военкоматы. А тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

Как сообщил депутат Рады Александр Горенюк, голосование по законопроекту в первом чтении может состояться уже 10-12 января следующего года, после внесения правок его рассмотрение во втором чтении намечено на конец января, а после подписания закона президентом он вступит в силу через месяц после публикации.