Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства республики, в ходе телефонного разговора министры также рассмотрели текущее состояние сотрудничества и двусторонних отношений, а также некоторые вопросы региональной и международной повестки

ДУБАЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым актуальные вопросы отношений между странами, а также ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики, в ходе телефонного разговора министры рассмотрели "последние события на Южном Кавказе, текущее состояние сотрудничества и двусторонних отношений, а также некоторые вопросы региональной и международной повестки". В заявлении министерства отмечается, что Абдоллахиян "приветствовал переговоры между Азербайджаном и Арменией по достижению прочного мирного соглашения и подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран мира и стабильности в регионе".

Согласно заявлению иранской стороны, Лавров в ходе беседы подтвердил признание территориальной целостности исламской республики. "Россия искренне, честно и безоговорочно уважает территориальную целостность Ирана. Это неизменная позиция Москвы", - приводятся слова Лаврова в заявлении иранского ведомства.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС). Российскому дипломату была вручена нота протеста, поскольку в заявлении форума упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Министры иностранных дел России и арабских стран, принимавшие участие в очередной сессии РАФС, в частности, подчеркнули "поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН".

Как сообщили ТАСС в российском посольстве, глава дипломатической миссии в Тегеране Алексей Дедов в настоящее время находится за пределами страны. В отсутствие посла его обязанности выполняет советник-посланник Рафаэл Геворкян, который был вызван в МИД исламской республики.

12 июля внешнеполитическое ведомство Ирана выразило Дедову аналогичный протест. Незадолго до этого в Москве прошла министерская встреча в рамках стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В принятом по итогам встречи заявлении говорилось, что министры "подтвердили поддержку всех мирных усилий, в том числе инициативу Объединенных Арабских Эмиратов и их усилия по достижению мирного решения вопроса о трех островах - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН". Острова расположены в стратегически важном районе Персидского залива, их принадлежность долгое время оспаривают Тегеран и Абу-Даби.