В США заявили о поражении в Красном море 12 дронов-камикадзе и пяти ракет

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов отметило, что в результате произошедшего никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Американские военные сбили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 5 ракет в Красном море 26 декабря, сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По убеждению американских военных, дроны и ракеты были запущены йеменскими мятежниками-хуситами. "[Эсминец] USS LABOON и [истребители-бомбардировщики] F/A-18 Super Hornet в составе ударной группы Эйзенхауэр сбили 12 дронов-камикадзе, три противокорабельные ракеты и две крылатые ракеты в южной части Красного моря, которые были запущены хуситами за 10 часов с 06:30 по времени Сана (совпадает с московским - прим. ТАСС) 26 декабря", - говорится в сообщении, размещенном пресс-службой CENTCOM в X (ранее Twitter).

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, ущерба американским кораблям нанесено не было.

После начала израильской операции в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военные действия в палестинском анклаве не будут прекращены. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции, помимо США, должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участившиеся атаки йеменских мятежников-хуситов по судам в Красном море могут нанести серьезный ущерб международной торговле и спровоцировать экологическое бедствие.