Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию в секторе Газа

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы двусторонних отношений, а также некоторые аспекты региональной и международной повестки

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позвонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и усилия, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило катарское информационное агентство QNA.

В ходе телефонного разговора, как отмечает агентство, стороны рассмотрели "совместные посреднические усилия по достижению постоянного прекращения огня" в палестинском анклаве. Кроме того, эмир Катара и президент США обсудили вопросы двусторонних отношений, а также некоторые аспекты региональной и международной повестки.