СМИ: внешняя политика Байдена была в основном неудачной в 2023 году

В частности, администрация американского президента нанесла вред интересам своей страны, поскольку полностью поддержала Израиль и отвлекла внимание и ресурсы США от Украины, считает обозреватель портала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Внешняя политика администрации президента США Джо Байдена в 2023 году была в основном неудачной, безоговорочная поддержка Соединенными Штатами Израиля повредила внешнеполитическим интересам Вашингтона и отвлекла его внимание и ресурсы от Украины. Такое мнение выразил в опубликованной во вторник авторской статье обозреватель американского портала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

"Результаты работы администрации Байдена в сфере внешней политики в 2023 году не дают ему много поводов похвастаться на выборах в следующем году, - отметил он. - США в конце 2023 года еще больше перенапряжены, чем в его начале, и президент добился очень немногих политических успехов. В течение большей части года не было каких-либо серьезных провалов, но в последние два месяца президент дал израильскому правительству карт-бланш на ведение войны в Газе жестокими методами".

"Президент выразил готовность поддерживать еще одну войну за рубежом после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в то время, как в войне на Украине наступила патовая ситуация. Хотя США не были обязаны поддерживать эту войну, президент сделал ее одной из ключевых составляющих своего курса и в публичных заявлениях тесно увязал ее с поддержкой Украины. Байден не представил убедительных доводов в пользу того, что безоговорочная поддержка кампании Израиля в полной степени соответствует интересам США, а расходы на данную поддержку с тех пор постоянно росли", - считает автор.

По его мнению, поддержка Израиля "сделала силы США в Ираке и Сирии уязвимыми для новых атак со стороны местных нерегулярных формирований, а также повысила риски для кораблей США в Красном море", поскольку йеменские мятежники-хуситы "в знак протеста против войны начали атаки на коммерческие суда". "Возросли риски эскалации конфликта и его распространения на другие регионы, а также риски того, что США могут быть напрямую вовлечены в войну на несколько фронтов", - отмечается в статье.

Ущерб репутации и интересам США

"Поддержка Соединенными Штатами Израиля в Газе не только отодвинула на задний план остальную внешнеполитическую повестку Байдена, но и связала США с кампанией по неизбирательным бомбардировкам и карательной блокаде, из-за которых сотни тысяч гражданских лиц из числа палестинцев оказались в условиях голода, - подчеркнул автор. - Администрация Байдена не только уничтожила остатки авторитета Вашингтона в сфере прав человека и международного права, но и тесно связала США с военными преступлениями против палестинского гражданского населения. Репутации Америки уже нанесен серьезный ущерб, и вред для американских интересов на Ближнем Востоке и за его пределами в долгосрочной перспективе также, вероятно, будет серьезным".

Как отметил обозреватель, позиция Вашингтона по Газе "стоила для Соединенных Штатов доброго отношения в странах глобального Юга", а из-за упорного противодействия американской администрации прекращению огня "США оказались в столь глубокой изоляции в ООН, в какой никогда не были по серьезному вопросу".

"Поддержка США войны на Украине была подорвана поддержкой войны в Газе двумя путями, - отмечается в статье. - Во-первых, она отвлекала от Украины внимание и ресурсы США, и Соединенные Штаты вновь сосредоточились на Ближнем Востоке. Это также выставило на посмешище заявления администрации в поддержку Украины. США в течение большей части последних двух лет подчеркивали важность международного права, чтобы добиться поддержки Украины, а затем продемонстрировали, что не требуют от своих клиентов и партнеров соблюдения тех же стандартов, соблюдения которых ожидают от других государств".

Упор на военную силу

При этом, согласно оценке Ларисона, администрации Байдена удалось добиться "некоторых скромных успехов в стабилизации отношений с Китаем", а также обеспечить "небольшой дипломатический прорыв с Ираном", который позволил освободить нескольких американцев. Кроме того, автор отмечает, что США договорились с властями Венесуэлы об освобождении американских граждан. Успешным обозреватель называет взаимодействие вашингтонской администрации с властями Австралии и Великобритании, а также Южной Кореи и Японии.

"Внешняя политика администрации Байдена в 2023 году даже в большей степени, чем в предыдущие годы, характеризовалась слишком большой опорой на инструменты в военной сфере и слишком малыми усилиями в области дипломатического взаимодействия. Это, возможно, одна из причин того, что общественность сейчас в целом не одобряет работу Байдена в сфере внешней политики. И в своих интересах, и в интересах США президенту следует в 2024 году серьезно изменить курс по Газе и свой подход к миру в целом", - заключил обозреватель Responsible Statecraft.