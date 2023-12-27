Ким Чен Ын назвал 2023 год годом великого перелома на пути укрепления мощи КНДР

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал уходящий 2023 год годом великого перелома, который имеет важное значение для развития страны с точки зрения укрепления и демонстрации ее мощи. С таким заявлением он выступил на расширенном заседании IX пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с докладом о партийной и государственной политике в 2023 году. В докладе подробно представлены показатели развития народного хозяйства в целом, которые ясно подтверждают активное и ускоренное продвижение всестороннего развития социалистического строительства, и отмечены гордые успехи, достигнутые в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. В докладе оценены новые перемены и прогресс, достигнутые в сферах политики, обороны и дипломатии", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.
Ким Чен Ын в своем докладе назвал 2023 год "годом великого перелома, годом великих перемен в подлинном смысле этого слова, которые оставили большой след на славном пути развития республики в аспектах укрепления и демонстрации государственной мощи".
На пленуме обсуждались некоторые вопросы, касающиеся подведения итогов выполнения бюджетного плана на текущий год, проект бюджета на следующий год, а также подведение политических и партийных итогов года.
В уходящем году КНДР запустила свой первый разведывательный спутник. Также в июле был проведен успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. Ракета находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом по продолжительности полета для разработанных в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.