Ким Чен Ын назвал 2023 год годом великого перелома на пути укрепления мощи КНДР

С таким заявлением лидер КНДР выступил на расширенном заседании IX пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва, где также обсудили некоторые вопросы, касающиеся подведения итогов выполнения бюджетного плана на текущий год, а также проект бюджета на следующий

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал уходящий 2023 год годом великого перелома, который имеет важное значение для развития страны с точки зрения укрепления и демонстрации ее мощи. С таким заявлением он выступил на расширенном заседании IX пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с докладом о партийной и государственной политике в 2023 году. В докладе подробно представлены показатели развития народного хозяйства в целом, которые ясно подтверждают активное и ускоренное продвижение всестороннего развития социалистического строительства, и отмечены гордые успехи, достигнутые в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. В докладе оценены новые перемены и прогресс, достигнутые в сферах политики, обороны и дипломатии", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.

Ким Чен Ын в своем докладе назвал 2023 год "годом великого перелома, годом великих перемен в подлинном смысле этого слова, которые оставили большой след на славном пути развития республики в аспектах укрепления и демонстрации государственной мощи".

На пленуме обсуждались некоторые вопросы, касающиеся подведения итогов выполнения бюджетного плана на текущий год, проект бюджета на следующий год, а также подведение политических и партийных итогов года.

В уходящем году КНДР запустила свой первый разведывательный спутник. Также в июле был проведен успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. Ракета находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом по продолжительности полета для разработанных в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.