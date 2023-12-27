США заявили о готовности взаимодействовать с новым координатором ООН по Газе

Как отметил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, Соединенные Штаты рассчитывают "на тесную координацию" с Сигрид Каг, которая будет заниматься вопросами обеспечения гуманитарной помощью жителей анклава

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти США настроены на тесное взаимодействие с Сигрид Каг, назначенной старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованном во вторник.

"США приветствуют сегодняшнее заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о назначении Сигрид Каг из Нидерландов старшим координатором по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам по сектору Газа, - отмечается в документе. - Мы рассчитываем на тесную координацию с Каг и с Управлением ООН по обслуживанию проектов в рамках усилий по ускорению и упорядочиванию доставки жизненно важной гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению в Газе". "США с 7 октября предоставили палестинцам в Газе и на Западном Берегу гуманитарную помощь более чем на $110 млн", - добавил Миллер.

Ранее во вторник офис генсека всемирной организации опубликовал заявление о назначении исполняющей обязанности министра финансов Нидерландов Каг старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам по сектору Газа. Ее работа будет направлена на то, чтобы "упрощать, координировать, отслеживать и верифицировать поставки гуманитарных грузов в Газу". Планируется, что она "также создаст механизм ООН по ускорению поставок гуманитарных грузов в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта". Каг приступит к своим обязанностям 8 января.

Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой на прошлой неделе.