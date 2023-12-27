Al Jazeera: израильские войска ведут боевые действия на Западном берегу реки Иордан

Также телеканал передает, что военнослужащие ЦАХАЛ третий раз за три дня ведут военные действия в Тулькарме и лагере беженцев Нур-Шамс

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские военные окружили и берут штурмом несколько деревень и городов в провинциях Тулькарм, Наблус, Калькилья и Хеврон.

Телеканал также отмечает, что военнослужащие ЦАХАЛ третий раз за три дня ведут военные действия в Тулькарме и лагере беженцев Нур-Шамс. Во вторник более 100 боевых машин и бульдозеров блокировали выезды из лагеря, а также перекрыли дороги к пригородам Атил, деревням Дайр-эль-Гусун и Зейта.