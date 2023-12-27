СМИ: при ударе Израиля по лагерю беженцев Нур-Шамс погибли шесть человек

Еще несколько пострадали, их точное число неизвестно, передает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, в результате бомбардировки также пострадали несколько человек, их число уточняется. В районе Нур-Шамс идут столкновения между военными израильской армии и бойцами местного сопротивления.

Как ранее информировал катарский телеканал Al Jazeera, ЦАХАЛ в среду ведет штурм городов и деревень на Западном берегу реки Иордан в провинциях Тулькарм, Наблус, Калькилья и Хеврон.