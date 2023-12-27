США считают, что Иран повышает темпы обогащения урана не с гражданскими целями

Как заявил представитель Госдепа телеканалу Fox News, Вашингтон "чрезвычайно обеспокоен" эскалацией со стороны Тегерана в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти США считают, что наращивание Ираном темпов обогащения урана не может объясняться какими-либо целями в гражданской сфере, Вашингтон чрезвычайно озабочен этим. С таким заявлением выступил во вторник представитель Госдепартамента, чьи слова привел телеканал Fox News.

Сотрудник внешнеполитического ведомства заявил, что США "чрезвычайно обеспокоены" докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Иран нарастил темпы обогащения урана. По версии Госдепартамента, у Тегерана "нет убедительных оснований в гражданской сфере для обогащения до 60%".

"Эскалация со стороны Ирана в ядерной сфере вызывает еще большую обеспокоенность в момент, когда он и поддерживаемые им силы продолжают опасные и оказывающие дестабилизирующее влияние действия в регионе, - утверждает представитель Госдепартамента. - Это включает недавнюю атаку с применением беспилотника против личного состава США в Ираке, нападение хуситов на торговые суда в Красном море, а также недавнюю атаку Ирана с применением боевого беспилотника на танкер для перевозки химикатов в Индийском океане".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60%, с 3 до 9 кг в месяц. По этим данным, Иран начал наращивать темпы обогащения с конца ноября. Речь идет о двух ядерных объектах, которые располагаются в Натанзе и Фордо. В ноябре Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ сообщало, что Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран нужно обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.