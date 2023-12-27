СМИ: при бомбардировках Израиля в Газе за сутки погибли четыре человека

Еще несколько палестинцев получили ранения, сообщило агентство WAFA

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Четверо палестинцев погибли и еще несколько получили ранения за минувшие сутки в результате израильских бомбардировок некоторых районов сектора Газа.

Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Израильская авиация нанесла интенсивные удары по районам к востоку от Хан-Юниса и в районе лагеря беженцев Нусейрат на юге анклава, отмечает агентство.

WAFA также сообщает со ссылкой на медицинские источники, что за вчерашний день "десятки граждан, в основном дети и женщины, были убиты и ранены в ходе израильских рейдов" в секторе Газа.

В результате продолжающейся с 7 октября израильской агрессии в Газе погибли уже около 21 тыс. человек, порядка 54 тыс. получили ранения.