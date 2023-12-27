Саудовская Аравия стала десятой страной-наблюдателем в Совещании по мерам доверия в Азии

Статус наблюдателя увеличит представительство государств Персидского залива на этом форуме, рассказали в пресс-службе секретариата СВМДА

АСТАНА, 27 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия получила статус государства-наблюдателя в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе секретариата СВМДА.

"Саудовская Аравия присоединилась к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве государства-наблюдателя, что стало важной вехой в дальнейшем географическом расширении этой панконтинентальной организации по укреплению мира и безопасности в Азии", - рассказали в секретариате.

Заявка Саудовской Аравии на получение статуса государства-наблюдателя была предварительно одобрена на заседании комитета старших должностных лиц СВМДА 12 декабря, а решение о предоставлении стране статуса наблюдателя принял Совет министров организации 26 декабря.

Саудовская Аравия является одним из государств Персидского залива, из числа которых в СВМДА уже входят такие страны-члены, как Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся активными участниками организации.

"Статус наблюдателя Королевства Саудовская Аравия еще больше увеличит представительство этого субрегиона в СВМДА и, таким образом, расширит и обогатит сотрудничество по всей Азии. Заявка Саудовской Аравии на получение статуса государства - наблюдателя СВМДА подчеркивает важность коллективных усилий в решении глобальных и региональных проблем и отражает общее стремление региона к более сплоченному международному сообществу", - отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что за последние три года семья СВМДА заметно увеличилась. Так, Кувейт стал членом в 2022 году, Туркмения - наблюдателем в 2021 году, а Евразийский экономический союз - организацией-партнером в 2022 году. "Расширение организации является весьма позитивным событием для СВМДА и имеет неоценимое значение для его дальнейшего развития как паназиатской организации", - подчеркнули в секретариате объединения.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. В настоящее время членами СВМДА являются 28 государств, еще 10 стран (вместе с Саудовской Аравией) и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в Астане.