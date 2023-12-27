В Германии заявили, что Киеву придется смириться с потерей территорий в случае перемирия

По словам премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, окончательное решение конфликта "потребует времени"

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Украинскому правительству, вероятно, придется смириться с потерей части территорий в случае достижения режима прекращения огня с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газетам медиагруппы Funke.

"В случае прекращения огня Украине, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории окажутся временно недоступны для Украины", - заявил он. По словам Кречмера, как и в других крупных конфликтах на поиск окончательного решения по Украине "потребуется время".

Премьер Саксонии в очередной раз призвал руководство республики выступить с дипломатическими инициативами по Украине. "Основная позиция германского правительства такова: "Мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия", - отметил Кречмер. - Американцы пошли дальше. Они поняли, что войну таким образом не выиграть".

Агентство Bloomberg сообщало 24 ноября со ссылкой на результаты опросов общественного мнения, что на Украине все больше людей "приходят к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", хотя их доля все еще составляет меньшинство в украинском обществе.

Телекомпания NBC информировала 4 ноября со ссылкой на американских чиновников, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По ее данным, ряд таких бесед состоялся еще в октябре.