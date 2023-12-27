Депутат Бундестага призвал кабмин ФРГ поставлять Саудовской Аравии истребители Eurofighter

У Берлина есть стратегическая заинтересованность в сотрудничестве с Эр-Риядом, подчеркнул Родерих Кизеветтер в интервью DPA

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер полагает, что правительство ФРГ должно увеличить поставки вооружений и военной техники в страны, не входящие в ЕС и НАТО, если это отвечает интересам политики безопасности Германии. Он также призвал отказаться от блокирования поставок истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

Кизеветтер упомянул такие страны, как Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Однако депутат также подчеркнул стратегическую заинтересованность Германии в сотрудничестве с Саудовской Аравией.

"Такое изменение курса необходимо в том числе для того, чтобы не дать Саудовской Аравии отойти от западного лагеря и присоединиться, например, к Китаю", - заявил Кизеветтер агентству DPA. Кроме того, речь идет о стабилизации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, в которых наблюдалось явное сближение до конфликта в Газе, а также о больших запасах газа и нефти королевства, на которые еще долгое время будут опираться.

"И именно поэтому мы также должны поставлять Eurofighter в Саудовскую Аравию, точно так же, как мы должны поддержать желание Великобритании поставить Eurofighter на Украину", - сказал Кизеветтер. "Канцлер [ФРГ Олаф Шольц] блокирует это по причинам, которые я не понимаю", - резюмировал депутат.

Ранее газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично уговаривает Шольца дать разрешение на экспорт истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию. Изначально договоренность о поставке в Саудовскую Аравию 48 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon была достигнута в 2018 году. Однако после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года сделка была поставлена на паузу. Для экспорта самолетов необходимо разрешение всех четырех стран, занятых в его производстве, - Великобритании, Испании, Италии и ФРГ. Власти в Берлине после убийства Хашкаджи ввели запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. По информации DT, Шольц готов отказаться от этого запрета, однако члены его коалиционного правительства, представляющие "зеленых", выступают против такого шага из-за ситуации в области прав человека в стране.

Ранее DPA сообщило, что ФРГ в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные 11,7 млрд евро, около трети этой суммы пришлось на Украину.