Нидерланды модернизируют 19 морских вертолетов NH90

Программа предусматривает обновление как оборудования, так и программного обеспечения систем вертолетов, уточнили в Министерстве обороны страны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Нидерландов модернизирует парк из 19 палубных вертолетов NH90 производства европейского консорциума NHIndustries, которые применяются Военно-морскими силами (ВМС) страны с начала 2010-х годов, а часть их оборудования была разработана в 1990-е годы и сильно устарела. Об этом сообщило военное ведомство.

Отмечается, что промежуточный ремонт винтокрылых машин с их модернизацией на середине срока службы начнется в 2028 году. Он позволит продлить их эксплуатацию на 15 лет.

О принятии соответствующего решения госсекретарь обороны Кристоф ван дер Маат объявил 19 декабря в Палате представителей парламента Нидерландов. По данным нескольких СМИ, на реализацию программы будет выделено более €661 млн.

Программа предусматривает обновление как оборудования, так и программного обеспечения систем вертолетов. В частности, NH90 получат новую аппаратуру связи, улучшенный гидролокатор, возможность оснащения новыми легкими торпедами Mk 54, принятыми на вооружении ВМС Нидерландов, а также улучшенную систему радиотехнической разведки.

Важной частью модернизации является обновление версии тактического канала передачи данных НАТО Link. В Минобороны отметили, что нынешняя система "Link-11" сильно устарела и в будущем планируется полностью отказаться от ее использования.

По этой причине NH90 получат Link - более современную и защищенную систему, которая сможет справляться с большим массивом данных при обмене информации вертолетами с другими летательными аппаратами и военными судами.

Модернизация будет проводиться в два этапа. На первом подрядчику предоставят один вертолет для отработки всех запланированных усовершенствований. В случае успеха модернизации подвергнутся оставшиеся 18 винтокрылых машин.

Обновление также коснется сопутствующей инфраструктуры: учебно-тренировочного комплекса для подготовки летчиков, системы анализа и планирования миссий, а также контрольно-испытательного оборудования.

NH90 - многоцелевой вертолет европейского консорциума NHIndustries, созданный при участии французской компании Airbus, итальянской Leonardo и Fokker Aerostructures - подразделения британской GKN. Прототип вертолета впервые поднялся в воздух в 1995 году, а эксплуатация NH90 началась в 2007 году.

На вооружении Нидерландов находятся одиннадцать NH90 в военно-морском варианте NFH (NATO Frigate Helicopter), а также восемь вертолетов модификации TNFH (Tactical NATO Frigate Helicopter). Последние представляют собой тактические транспортные вертолеты, предназначенные для выполнения миссий как на море, так и на суше. В отличие от NFH вариант TNFH не имеет некоторого оборудования вроде гидролокатора, однако оснащен системой предупреждения об угрозах с земли.

В 2010 ВМС Нидерландов стали первой страной, получившей NH90 в модификации NFH. В июне 2014 года правительство королевство сообщило, что откажется от приемки семи таких вертолетов из-за около 100 недостатков, обнаруженных в процессе эксплуатации полученных ранее NH90.

Недостатки касались как конструкции вертолетов, так и качества материалов, из которых они изготовлены. В частности, на военно-морских NH90 была выявлена коррозия от воздействия морской воды. Позже стороны достигли соглашения, согласно которому консорциум пообещал устранить большую часть недостатков, включая проблему с коррозией, за свой счет.

На данный момент большинство из 19 вертолетов находится в распоряжении 860-й эскадрильи ВМС Нидерландов, а несколько вертолетов приписаны к 7-й учебной эскадрилье. Оба подразделения дислоцированы на авиабазе Де Куй на севере страны.

Проблемы, связанные с качеством вертолетов NH90, а также исполнением их поставок, в последнее время вынуждают все больше стран отказываться от их эксплуатации. Так, Министерство обороны Австралии еще в 2021 году заявило о намерении отказаться от применения европейских вертолетов, получивших в стране обозначение MRH90 Taipan. В конце сентября 2023 года в Минобороны страны заявили о прекращении эксплуатации всех своих MRH90 вплоть до завершения расследования крушения Taipan, произошедшего 28 июля.

Летом 2022 года Норвегия расторгла контракт с NHIndustries на 14 вертолетов из-за задержек с поставками. За 20 лет с момента подписания контракта страна получила лишь восемь NH90.

Осенью 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил о планах по замене вертолетов морской авиации NH90, а весной 2023 года о планах по замене своих NH90 сообщила Бельгия.