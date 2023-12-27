СМИ: в Нигере пересмотрят сотрудничество с партнерами в военной сфере

Речь прежде всего идет о странах, чьи военнослужащие находятся на территории Нигера, передает RFI

НАЙРОБИ, 27 декабря. /ТАСС/. Переходное правительство Нигера планирует пересмотреть действующие двусторонние соглашения о сотрудничестве, прежде всего с государствами, имеющими в стране военный контингент. Об этом сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на МИД Нигера.

Ведомство направило аккредитованным в стране дипмиссиям ноту, в которой сообщается о намерении властей "пересмотреть все соглашения, которые были подписаны в прошлом со всеми партнерами". МИД Нигера передаст партнерам проекты новых документов для "придания новой динамики международному сотрудничеству". Как отмечает RFI, речь прежде всего идет о странах, которые имеют в Нигере своих военных, а именно США, Германии и других странах ЕС.

По итогам недавних переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом новые власти африканской страны заявили о том, что иностранные военные будут впредь контролироваться государством. Глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн отмечал, что страна открыта для сотрудничества в плане безопасности со всеми партнерами, в том числе с Россией и США. Он подчеркивал, что "американским военным всегда будут рады в Нигере", однако они должны четко обозначить свои цели, чтобы оставаться на территории страны. 4 декабря министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Позднее лидер военного режима Нигера уточнил, что предстоящий переходный период в Нигере "не превысит трех лет".