Эксперт заявил, что Россия может победить на Украине

По словам британского историка Нила Фергюсона, внешняя политика президента США Джо Байдена провалилась

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Россия может одержать победу на Украине, а внешняя политика администрации президента США Джо Байдена оказалась провальной. Такое мнение выразил британский историк, писатель, профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон в интервью испанскому изданию El País.

"Теперь поддержка [Киева Западом] ослабевает, у Украины заканчиваются боеприпасы за год до потенциальной победы [на президентских выборах Дональда] Трампа, а Россия, располагающая гораздо большими ресурсами и сырьем, может выиграть войну. Внешняя политика администрации Байдена провалилась. Из-за этого Трамп выглядит хорошо", - заявил эксперт.

"С того момента, как мы начали снабжать их [Украину] оружием, мы дали им достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить", - считает Фергюсон.