Швеция начала одобрять заявки Турции на поставки оборонной продукции

Как напомнила газета Yeni Şafak, королевство с 2019 года ввело запрет на экспорт в республику продукции оборонпрома

АНКАРА, 27 декабря. /ТАСС/. Швеция начала выдавать разрешения на экспорт турецким компаниям продукции оборонпрома. Об этом сообщил замглавы МИД Турции Бурак Акчапар в парламенте в ходе обсуждения протокола о вступлении Швеции в НАТО.

"Швеция отменила введенное в отношении Турции эмбарго в сфере продукции оборонной промышленности. После начала процесса [по одобрению Анкарой заявки Стокгольма в НАТО] запросы турецких компаний получили положительные ответы", - цитирует Акчапара газета Yeni Şafak.

Издание напоминает, что Швеция с 2019 года ввела запрет на экспорт в Турцию продукции оборонпрома. В сентябре 2022 года, когда стартовал процесс рассмотрения заявки Швеции на присоединение к НАТО, это эмбарго было снято и начался процесс приема и рассмотрения заявок турецкой стороны.

Комиссия по международным делам парламента Турции во вторник одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Теперь документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента в полном составе. Дата голосования по нему пока не известна. В пятницу турецкий парламент должен уйти на зимние каникулы.

На данный момент заявку Швеции из всех членов альянса не одобрили только Турция и Венгрия.