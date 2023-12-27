Нетаньяху назвал дерадикализацию условием для перемирия в секторе Газа

При достижении этой цели соблюдается международное право, хотя избегать жертв сложно, отметил премьер Израиля

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мир с Палестиной возможен только при "демилитаризации и дерадикализации сектора Газа". По его мнению, высказанному в опубликованной на страницах газеты La Stampa статье, Израиль ведет "большую битву цивилизованного мира против варварства".

"[Радикальное палестинское движение] ХАМАС должно быть уничтожено. Газа демилитаризирована, а палестинское общество должно перестать быть радикальным. Это три условия для мира между Израилем и палестинскими соседями в Газе", - пишет он. Израильский премьер утверждает, что ХАМАС пользуется поддержкой Ирана, тогда как США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают стремление Израиля "уничтожить эту террористическую организацию". Нетаньяху заверяет, что при достижении этой цели соблюдается международное право, хотя избегать жертв сложно, поскольку ХАМАС использует мирное население в качестве живого щита.

Демилитаризация Газы предполагает, как пишет Нетаньяху, установление временной зоны безопасности по всему периметру сектора, в том числе на границе с Египтом, чтобы не допускать контрабанду оружия. Нетаньяху обвиняет Палестинскую национальную администрацию в неспособности и нежелании способствовать нормализации ситуации.

Израильский премьер считает крайне важной трансформацию палестинского гражданского общества. "Оно должно быть нацелено на борьбу с терроризмом, а не его поддержку", - подчеркивает он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. В результате продолжающейся действий Израиля с 7 октября в Газе погибли уже около 21 тыс. человек, порядка 54 тыс. получили ранения.