В Австрии не верят, что Украина и Молдавия вступят в ЕС в ближайшие годы

По мнению министра по делам Европы и конституции в Ведомстве федерального канцлера Каролине Эдтштадлер, им потребуется приложить множество усилий и провести реформы

ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр по делам Европы и конституции в Ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер считает, что Украина и Молдавия вряд ли вступят в ЕС в ближайшие 5-10 лет. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

По мнению политика, им потребуется приложить множество усилий и провести реформы. В частности, министр указала, что вступление Украины "исключено", пока она находится в состоянии вооруженного конфликта.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.

При этом лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля 2024 года.