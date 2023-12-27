На Украине вступил в силу закон о возобновлении финансовой отчетности партий

Парламентские партии должны подать отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года, а другие -- до 26 апреля, указали в НАПК

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Закон о возобновлении финансовой отчетности партий вступил в силу на Украине. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в своем Telegram-канале.

"Согласно закону, парламентские партии должны подать отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года, другие партии - до 26 апреля 2024 года. Также предусмотрены особенности представления отчетов за 2023 год. Кроме того, восстановлена обязанность НАПК проверять отчеты", - отмечается в сообщении.

В августе Верховная рада Украины окончательно приняла законопроект, согласно которому украинские политические партии вновь обязаны отчитываться о расходах бюджетных средств. Как сообщила тогда глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк, этот законопроект - "требование европейских экзаменаторов". Согласно документу, парламентские партии должны предоставить финансовые отчеты в течение 90 дней с момента его вступления в силу, а все остальные - в течение 120 дней.

Финансовую отчетность партий на Украине ввели в 2015 году в качестве выполнения требований для получения безвизового режима с Евросоюзом. В 2020 году Рада приостановила обязательную финансовую отчетность, ссылаясь на пандемию коронавируса. Возобновление отчетности политических сил являлось одним из требований к украинской власти со стороны Еврокомиссии для запуска переговоров о вступлении Украины в сообщество.

На саммите ЕС, прошедшем 14-15 декабря, было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году, и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.