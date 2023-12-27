Экс-глава минюста Израиля считает, что война в Газе завершится в считанные недели

Йосси Бейлин отметил, что еврейское государство и ХАМАС не могут прийти к соглашению

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Война в секторе Газа завершится в ближайшее время, это вопрос считанных недель. Такое мнение выразил Йосси Бейлин, занимавший ранее разные министерские посты в правительстве Израиля, в том числе должность главы Минюста с 1999 по 2001 год.

"Искоренить [палестинское радикальное движение] ХАМАС невозможно, - отметил он в интервью испанской газете La Vanguardia. - Но мы не можем сесть вместе и прийти к соглашению". "Они не хотят говорить с нами и признавать наше существование в регионе, - добавил Бейлин. - Похоже, единственный выход - это бороться с ними".

По его мнению, "война не может продолжаться вечно". "Это вопрос недель, - отметил экс-министр. - Возможно, небольшие силы могут остаться, чтобы противостоять остаткам ХАМАС или чего-то еще, но это не будет война. Война закончится очень скоро".