WSJ: Израиль готов обсудить первый этап предложенного Египтом плана по ситуации в Газе

Но еврейское государство не допустит никакого участия ХАМАС в будущем анклава, отметил экс-постпред Израиля в ООН Дани Данон

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Израиль не исключает возможности реализации первого этапа предложенного Египтом плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Этот этап подразумевает освобождение израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных со стороны Израиля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на депутата от партии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и бывшего постпреда страны в ООН Дани Данона.

"Первый этап - это то, что мы хотели бы начать обсуждать, о чем хотели бы поговорить", - указал он. По словам депутата, израильские власти рассматривают предложение Египта, поскольку они "серьезно относятся к любой возможности, которая позволяет освободить заложников". Данон добавил, что "в будущем, вероятно, можно будет возобновить первый этап" плана, который предполагает освобождение заложников и заключенных.

В то же время депутат дал понять, что в рамках этого плана, который также затрагивает вопрос об управлении сектором Газа после окончания конфликта, еврейское государство не допустит никакого участия ХАМАС в будущем анклава. "Мы очень решительно против того, чтобы ХАМАС был частью любого будущего соглашения в Газе", - отметил Данон.

Израильский чиновник добавил, что власти еврейского государства "ценят участие Египта" в урегулировании конфликта, который "сыграл важную роль в освобождении заложников". "Если они [египтяне] смогут помочь нам в этом снова, мы будем еще признательнее", - сказал Данон.

План урегулирования

24 декабря телеканал Asharq News со ссылкой на источники сообщил, что Египет предложил Израилю и ХАМАС трехэтапный план урегулирования конфликта вокруг сектора Газа, который предполагает введение в палестинском анклаве гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможностью продления, обмен заложниками и заключенными, прекращение Израилем боевых действий, отвод танков и обеспечение дополнительных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. На втором этапе планируется запустить палестинский национальный диалог для преодоления раскола в руководстве Палестины и формирования правительства технократов. Третий этап включает всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из анклава, а также освобождение удерживаемых радикалами израильских военных.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, который предусматривает прекращение огня в обмен на большое число заложников, удерживаемых на территории анклава. Этот шаг может способствовать заключению более широкого соглашения между сторонами конфликта, включающего прекращение огня. Как указывало агентство, Каир якобы предложил провести выборы в секторе Газа и гарантировать ХАМАС, что его сторонников не будут преследовать и не отдадут под суд. Однако официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что у руководства движения нет сведений о том, что указывалось в материале Reuters.