Экс-главу МИД Пакистана Куреши вновь арестовали после освобождения из тюрьмы под залог

Как сообщила газета Dawn, политика взяли под стражу сроком на 15 суток, в частности, в целях поддержания общественного порядка

ИСЛАМАБАД, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция арестовала бывшего министра иностранных дел, вице-председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Шаха Мехмуда Куреши сразу после его освобождения под залог из тюрьмы, где он содержался по обвинению в нарушении закона о государственной тайне.

По сообщению газеты Dawn, арест политика был осуществлен в среду у тюрьмы "Адиала" в городе Равалпинди. Куреши был вновь взят под стражу сроком на 15 суток в целях поддержания общественного порядка и по подозрению в действиях, наносящих ущерб национальной безопасности, заявили представители полиции. "Меня снова арестовывают по ложному делу. Я невиновен и стал жертвой политической мести", - заявил Куреши при аресте.

ДЗС распространила заявление, в котором назвала новый арест вице-председателя партии ударом по демократии и судебной власти.

22 декабря Верховый суд Пакистана решил освободить под залог экс-главу правительства, лидера ДЗС Имрана Хана и Куреши по обвинению в нарушении закона о гостайне. Признанным виновными в этом преступлении грозит, по словам юристов, до 14 лет тюремного заключения или "даже смертная казнь". Хан и Куреши не признали себя виновными.

По данным Федерального агентства расследований Пакистана, Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, "использовав дипломатический шифр МИД в политических целях", "раскрыв содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".