Лидер Каталонии надеется на переговоры с властями Испании в 2024 году по референдуму

Пере Арагонес также напомнил, что Мадрид собирается принять закон об амнистии сторонников каталонской независимости, который позволит вернуться в регион "лицам, подвергшимся репрессиям"

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес рассчитывает на начало в 2024 году переговоров с центральным кабмином Испании по вопросу референдума о независимости.

"2024 год должен стать годом, в ходе которого мы приступим ко второй фазе переговорного процесса с государством, где Каталония должна иметь возможность свободно определить свое будущее", - приводит слова лидера автономного сообщества пресс-служба региональных властей. Арагонес также отметил, что в 2024 году Испания одобрит закон об амнистии сторонников независимости Каталонии, который позволит вернуться в регион "лицам, подвергшимся репрессиям".

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес отверг возможность проведения референдума о независимости Каталонии, поскольку организация такого плебисцита не предусмотрена конституцией королевства.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло незаконное голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали статью 155 конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Ранее эта статья никогда не применялась.