Генерал ВСУ заявил, что системы РЭБ РФ эффективно противодействуют высокоточному оружию

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский также отметил, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украинские войска испытывают серьезные проблемы при проведении атак высокоточными орудиями из-за противодействия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Очень быстро [российские войска] развивают средства радиоэлектронной борьбы, что делает невозможным применение нами высокоточного оружия на большой дальности. То есть мы сегодня имеем проблемы в наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы", - сказал Тарнавский в интервью украинской службе вещательной корпорации Би-би-си.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают испытывать проблемы с боеприпасами, в первую очередь для орудий советских стандартов калибра 122 мм и 152 мм. Он также отметил, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger.

По словам Тарнавского, в украинских войсках также ощущается необходимость в средствах радиоэлектронной борьбы. "У нас есть в этом направлении проблемы", - признал он.

В середине декабря Тарнавский заявил агентству Reuters, что украинские войска сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта. Особенно он отмечал дефицит снарядов калибра 122 мм и 152 мм.