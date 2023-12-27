Додик заявил, что Босния и Герцеговина не способна быть единым государством

По словам президента Республики Сербской, он гордится поддержкой со стороны России

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) крайне неустойчива и не способна существовать в качестве единого государства. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.

"Босния и Герцеговина неустойчива и совершенно не способна существовать, и за всю историю ни Австро-Венгрия, ни [югославские] короли, ни [лидер социалистической Югославии Иосип Броз] Тито, ни даже шесть высоких представителей [ООН по БиГ] не смогли объединить народ Боснии и Герцеговины, потому что она не может быть государством. Единственная нация, которая может создать государство, - это сербская нация. И мы показываем это через Республику Сербскую. Если бы БиГ распалась в этот момент, ничего бы не существовало, кроме Республики Сербской. На следующий день мы продолжим жить как независимая страна", - приводит слова Додика его пресс-служба.

Глава энтитета также заявил, что гордится поддержкой Республики Сербской со стороны России и лично президента РФ Владимира Путина.

Додик ранее неоднократно заявлял о готовности Республики Сербской объявить о своей независимости.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).