Медведчук заявил, что на Украине создают "хаб мирового наркотрафика" для США

Война хорошо это прикрывает, Зеленскому не нужен мир, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Превращение Украины в новую "серую зону" по выращиванию конопли выгодно в первую очередь США, а украинский президент Владимир Зеленский делает все, чтобы им в этом помочь. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"После потери контроля над Афганистаном и, соответственно, мирового наркотрафика США продавливают новую серую зону по выращиванию наркотической конопли. И Зеленский в эту схему включился сразу, как только пошел в политику. И ему нужна была война, а до этого ему нужно было заставить замолчать оппозицию и оппозиционные СМИ, поскольку в мирное время общественная дискуссия стоила бы ему падения рейтингов и поражения на честных выборах. Сегодня Зеленскому не нужен мир, он строит в стране хаб мирового наркотрафика, и война хорошо это прикрывает", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Решение принято

Он напомнил, что еще до принятия парламентом Украины закона о легализации конопли для медицинского применения, "все причастные к рассмотрению этого вопроса специалисты и депутаты отмечали, что "решение давно принято наверху", и противников этого процесса просто сметают с пути, не считаясь ни с чем".

"Еще во время проведения местных выборов в 2020 году он (Зеленский - прим. ТАСС) предложил избирателям ответить на 5 вопросов, среди которых был вопрос необходимости легализации каннабиса в медицинских целях. Но реально народ спрашивать никто не собирался. В пояснительной записке к законопроекту о легализации каннабиса кабинет министров Украины указал, что "законопроект не требует проведения публичных консультаций с общественностью". Действительно, зачем народ спрашивать? Он же не включен в список выгодополучателей", - отметил Медведчук.

При этом , по его словам, непосредственными выгодополучателями являются, помимо властей США и Украины, полиция, чиновники и военные. "Сегодня в трезвом уме и твердой памяти никто за режим Зеленского воевать не хочет. Командиры давно говорят, что все, кто желал воевать, закончились. После мясных штурмов, так называемого наступления, в атаку могут ходить только серьезно накачанные дурью солдаты. Процент наркомании сегодня в украинской армии зашкаливает, и Зеленскому срочно нужно доказать, что это нормально, и легализовать. С последним он, как видим, успешно справился", - заключил политик.

На прошлой неделе Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, он был зарегистрирован в парламенте еще в июне 2021 года. За легализацию марихуаны выступал президент страны. 12 июля того же года он просил парламент рассмотреть документ в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование. 28 июня этого года Зеленский вновь призвал депутатов легализовать лекарства на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны. 13 июля Рада поддержала законопроект в первом чтении.

Ранее в МИД РФ обращали внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, это стало результатом бездумных шагов местных властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.