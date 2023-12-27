В Нью-Дели заявили, что отношения России и Индии складываются стабильно и прогрессируют

По словам главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, взаимодействие представителей двух стран стало более частным и регулярным

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отметил прогресс в отношениях с Россией, назвав их крепкими и устойчивыми.

"Наши отношения были очень крепкими и устойчивыми [в минувшем году]. Я думаю, что мы соответствовали статусу особого и привилегированного стратегического партнерства", - сказал Джайшанкар, выступая на открытии встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, взаимодействие представителей двух стран стало более частным и регулярным. Особое внимание Джайшанкар обратил на контакты премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным.

"В этом году мы видели разные проявления нашего взаимодействия", - подчеркнул министр, отметив участие индийских представителей в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, переговоры межправительственной Российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Мы очень рады видеть продолжающийся прогресс", - добавил Джайшанкар. "Мы ожидаем широкого российского участия в саммите "Энергичный Гуджарат" в январе, включая губернаторов с Дальнего Востока", - указал он.

Касаясь встречи с Лавровым, Джайшанкар отметил, что хотел бы сконцентрироваться на разных сферах двустороннего сотрудничества, принимая во внимание меняющиеся условия и вызовы, а также международную ситуацию, конфликты, развитие глобального Юга, строительство многополярного мира.