Минобороны Украины завершило работу над электронным реестром военнообязанных

Как отмечалось ранее, что вносимые в реестр данные будут собираться без ведома призывника и позволят ставить его на учет без личной явки в военкомат

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины завершило составление электронного реестра военнообязанных. Об этом сообщила директор оборонного ведомства по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью украинскому порталу IT-новостей DOU.

20 декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо пожаловался, что электронный реестр "Оберег" еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, поэтому пока нет возможности отслеживать перемещение военнообязанных по стране и находить их по месту работы. Ранее отмечалось, что вносимые в реестр данные будут собираться без ведома призывника и позволят ставить его на учет без личной явки в военкомат.

Говоря об "Обереге", Черногоренко сообщила, что "планируемая работа по нему завершена". "Мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны", - сказала она. В октябре Минцифры Украины сообщало о том, что этот реестр наполнен уже на более чем 90%.

Черногоренко также сообщила, что по типу "Оберега" планируется создать отдельные электронные реестры военнослужащих и ветеранов.

Закон о создании на Украине государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов был принят в марте 2017 года. Формально реестр был запущен в марте 2022 года, однако он еще не содержал полную базу военнообязанных. О планах уже осенью запустить этот электронный ресурс руководство Минобороны заговорило на фоне многочисленных сообщений о коррупции в территориальных центрах комплектования (военкоматах), где военкомы получали многотысячные взятки от мужчин, пытающихся избежать мобилизации. В сентябре в Верховную раду внесли законопроект, который позволит открыть для электронного реестра военнообязанных их личные данные (включая сведения об образовании, прохождении медкомиссий, покупке и постановке на учет транспортных средств, перемещениях по стране и выездах за границу), хранящиеся в базах других ведомств - МВД, Минфина, Минобразования, Государственной служебной администрации, а также Пенсионного фонда Украины.

Мобилизация и новый законопроект

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им, за несколькими исключениями, запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

Сейчас на Украине готовят законопроект, который внесет изменения в правила проведения мобилизации. Окончательной версии документа пока нет, но вокруг предлагаемых в нем инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылками на свои источники, а также депутаты Рады, уже возникло множество дискуссий. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что военные предлагают мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.