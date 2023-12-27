В столице ДРК развернули силы полиции для недопущения демонстрации

По данным Actualite, наибольшее число сил безопасности находится у места сбора демонстрантов - штаб-квартиры оппозиционной партии "Приверженность гражданственности и развитию"

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Крупные силы полиции заполнили с утра центральные кварталы столицы Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасы с тем, чтобы не допустить проведения созванной оппозицией демонстрации протеста против результатов прошедших в стране 20 декабря президентских выборов. Об этом сообщил новостной портал Actualite, отмечая, что власти запретили демонстрацию.

На основных перекрестках развернута бронетехника, полицейские вооружены, отмечает он. Наибольшее число сил безопасности находится у места сбора демонстрантов - штаб-квартиры оппозиционной партии "Приверженность гражданственности и развитию", чей лидер и кандидат на состоявшихся президентских выборах Мартен Файюлу стал одним из инициаторов нынешней акции протеста. Усиленные наряды полиции и сил порядка находятся также у Дворца народов - конечной точки демонстрации. Во дворце находятся службы Независимой национальной избирательной комиссии (ННИК).

Пока, по данным портала, собралось небольшое количество демонстрантов. Организаторы акции протеста заявили, что намерены ее провести, несмотря на запрет. Они добиваются отмены результатов выборов и отставки всего состава ННИК.

Избирком уже обработал 6,1 млн поданных голосов избирателей. Первую позицию занимает действующий президент ДРК Феликс Чисекеди с 78% поддержки. За ним следуют Моиз Катумби (14%) и Файюлу (4%). В избирательные списки на президентских выборах в ДРК были внесены 44 млн человек, однако показатели явки пока не опубликованы. Подсчет голосов в округах на территории ДРК продолжается. Избирком объявил, что первые общие предварительные результаты президентских выборов будут опубликованы не позднее 31 декабря.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.