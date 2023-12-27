Глава МИД Индии заявил, что транспортный коридор Север - Юг отвечает интересам всего мира

По словам Субраманьяма Джайшанкара, Индия придает проекту наивысший приоритет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Транспортный коридор Север - Юг отвечает интересам всего мира, Индия придает проекту наивысший приоритет. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Этот проект соответствует и нашим интересам, и интересам всей мировой экономики. Он входит в число наших главных приоритетов", - сказал глава индийского внешнеполитического ведомства.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.