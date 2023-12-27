МИД Венгрии назвал прием Украины в ЕС не отвечающим интересам венгров в Закарпатье

Ее присоединение к Евросоюзу не улучшит ситуацию ни на йоту, но придется взвалить все беды Киева на свои плечи, заявил заместитель венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадьяр

БУДАПЕШТ, 27 декабря. /ТАСС/. Поспешное вступление Украины в Евросоюз противоречит интересам не только Венгрии, но и венгерского меньшинства в Закарпатье. Такое мнение высказал в интервью газете Magyar Nemzet заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

Отвечая на вопрос, будет ли выгодно для закарпатских венгров присоединение Украины к ЕС, он отметил, что при принятии того или иного политического решения "иногда трудно взвесить все за и против на аптечных весах".

"Однако с точки зрения венгерской нации сейчас очевидно, что сближение Украины с Европейским союзом не в наших интересах. После ускоренного выдвижения кандидатуры и начала переговоров возможное ускоренное вступление [Украины в ЕС] принесет венграм больше вреда, чем пользы", - сказал заместитель главы МИД.

Он напомнил, что Венгрия "уже сейчас может оказать венграм Закарпатья, как и всей Украине, помощь, пусть и ограниченную". В то же время "присоединение [этой страны к ЕС] не улучшит ситуацию ни на йоту, но нам придется взвалить все беды Украины на свои плечи", пояснил Мадьяр.

На саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пока не готова к вступлению в сообщество, поскольку не выполнила необходимые для этого условия, а сам ЕС не обладает достаточными для этого финансовыми ресурсами. Тем не менее ему не удалось переубедить лидеров остальных 26 стран ЕС, которые приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении.