В Нью-Дели уверены, что в 2024 году состоится встреча лидеров РФ и Индии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал ежегодной традицией двусторонние встречи лидеров РФ и Индии, выразил уверенность, что такой саммит состоится и в следующем году.

"Традиция ежегодных двусторонних встреч между нашими лидерами - это то, чем мы очень дорожим. И как очевидец таких встреч в течение последних 10 лет я могу подтвердить их огромную ценность. <…> Я весьма уверен, что в следующем году мы станем свидетелями ежегодного саммита [лидеров РФ и Индии]", - заявил Джайшанкар на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.