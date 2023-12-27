Армия Израиля открыла огонь по Ливану в ответ на обстрел севера страны

Как сообщила армейская пресс-служба, ночью истребитель ВВС еврейского государства нанес удар по военному объекту шиитской организации "Хезболлах" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана в районе населенного пункта Рош-ха-Никра на севере страны и открыли ответный огонь в направлении ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщений о сиренах, прозвучавших в кибуце Рош-ха-Никра, был зафиксирован ряд запусков со стороны Ливана. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля успешно перехватили ряд запусков. Другие запуски не были перехвачены в соответствии с протоколом. Армия обороны Израиля нанесла удар по источникам огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью истребитель ВВС Израиля нанес удар по военному объекту шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, добавили в армии. Помимо этого, утром израильские войска нанесли несколько ударов по ливанской территории, проинформировали в пресс-службе.