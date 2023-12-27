В ДРК произошли столкновения между полицией и демонстрантами

Организаторы акции протеста добиваются отмены результатов выборов и отставки всего состава Независимой национальной избирательной комиссии

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Демонстранты, требующие отмены результатов президентских выборов в Демократической Республике Конго (ДРК), состоявшихся 20 декабря, вступили в столкновения с полицией в Киншасе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полиция применила спецсредства, включая слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, отмечает агентство. Власти запретили демонстрацию, однако ее организаторы заявили, что намерены провести в Киншасе акцию протеста.

С утра демонстранты начали собираться у штаб-квартиры оппозиционной партии "Приверженность гражданственности и развитию" (ПГР), чей лидер и кандидат на состоявшихся президентских выборах Мартен Файюлу стал одним из инициаторов нынешней акции протеста. Полицейские подразделения окружили штаб-квартиру, где забаррикадировались несколько десятков оппозиционеров. Другая группа демонстрантов попыталась заблокировать подъезды к штаб-квартире с помощью подожженных автомобильных покрышек. Однако силовики не позволили им это сделать и разогнали, применив спецсредства. В ответ в полицию полетели камни.

Агентство отмечает, что число собравшихся участников демонстрации незначительно. Данных о пострадавших нет. Первоначально протестующие планировали пройти маршем от штаб-квартиры ПГР к Дворцу народов, где расположены службы Независимой национальной избирательной комиссии (ННИК). Организаторы акции протеста добиваются отмены результатов выборов и отставки всего состава ННИК.

Избирком уже обработал 6,1 млн поданных голосов избирателей. Первую позицию занимает действующий президент ДРК Феликс Чисекеди с 78% поддержки. За ним следуют Моиз Катумби (14%) и Файюлу (4%). В избирательные списки на президентских выборах в ДРК были внесены 44 млн человек, однако показатели явки пока не опубликованы. Подсчет голосов в округах на территории ДРК продолжается. Избирком объявил, что первые общие предварительные результаты президентских выборов будут опубликованы не позднее 31 декабря.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.