На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы

Главу ДНР обвиняют в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.

По информации в Telegram-канале генпрокурора, Пушилин обвиняется в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Там утверждают, что ему назначено максимальное наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Одесский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

В сентябре в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России, на которых подавляющее большинство жителей поддержали такой шаг. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Служба безопасности Украины после проведения референдумов начала заводить уголовные дела в отношении их организаторов.