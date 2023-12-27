МИД Венгрии считает, что новый закон Украины не решает проблему прав венгров в Закарпатье

Заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр отметил, что закон не сможет сразу же обеспечить венгерской общине восстановление прав, которых украинские власти лишали ее начиная с 2015 года

БУДАПЕШТ, 27 декабря. /ТАСС/. Новый украинский закон о национальных меньшинствах позволяет лишь на две трети решить проблему прав этнических венгров в Закарпатье, и в этом направлении потребуется еще большая работа. Об этом заявил в интервью газете Magyar Nemzet заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

Он отметил, что закон, принятый Верховной радой 8 декабря, не сможет сразу же обеспечить венгерской общине в Закарпатье восстановление прав, которых украинские власти лишали ее начиная с 2015 года. "Это далеко не тот случай, когда они идеально оценили бы потребности закарпатских венгров и полностью устранили бы проблемы", - сказал заместитель главы МИД. По его словам, "с этим шагом пройдено около двух третей пути, осталось пройти еще одну треть, и тогда острые углы двусторонних отношений исчезнут".

Говоря о новом украинском законе, Мадьяр пояснил, что Венгрия рассматривает его "не как жест, за который надо быть благодарным, а как минимум того, что следовало ожидать". "Мы никогда даже не создавали иллюзии, что согласимся на меньшее, чем стопроцентное восстановление прав меньшинств. Тем не менее пакет законов, принятых в Киеве, - это больше, чем то, на что можно было надеяться в последние годы. Учитывая нынешние политические реалии, важность этих событий не следует недооценивать, даже если предстоит еще многое сделать", - заявил дипломат.

В то же время он считает, что украинские власти пошли на такой шаг только из-за того, что это мешало их планам присоединения к Евросоюзу и получения от него денежной помощи. "Очевидно, что саммит, где рассматривался вопрос [о начале переговоров] о вступлении Украины в ЕС, а также следующий крупный финансовый пакет вынудили их принять решение. Они знали, что могут ожидать противодействия со стороны Венгрии по обоим вопросам, и поэтому попытались предпринять какие-то позитивные действия", - уточнил заместитель министра.

Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными. Правительство Венгрии заявило, что необходимо посмотреть, как этот закон будет выполняться на практике.