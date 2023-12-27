В Минфине Украины не знают, как финансировать мобилизацию 500 тыс. человек

Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что объемы финансирования могут зависеть от разных факторов, в том числе, будут ли мобилизованные замещать ныне служащих или будут созданы новые подразделения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Украинский министр финансов Сергей Марченко не знает, каким образом из бюджета будет финансироваться мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 500 тыс. человек, которую анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

"Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит, - заявил он в интервью украинскому изданию журнала Forbes, отвечая на соответствующий вопрос. - Спросите того, кто может дать ответ. Если вы хотите услышать ответ от меня, я, к сожалению, не могу сказать, что я готов работать в формате "обеспечить любой ценой", потому что у меня много вопросов по поводу цены этого обеспечения".

Глава Минфина не стал ставить под сомнение названную Зеленским сумму, согласно которой для мобилизации в ВСУ 500 тыс. человек надо потратить дополнительно 500 млрд гривен ($13,4 млрд). При этом Марченко пояснил, что объемы финансирования могут зависеть от разных факторов, в том числе, будут ли мобилизованные замещать ныне служащих или будут созданы новые подразделения. План мобилизации должен представить Генштаб ВСУ, однако пока такого документа нет, добавил министр.

По словам Марченко, мобилизация 500 тыс. человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов. Но власти Украины ранее уже приняли все возможные меры по сокращению бюджетных невоенных расходов, поэтому сейчас нет дополнительных возможностей для их урезания, также нет возможностей для значительного увеличения внутренних займов, пояснил он, выразив надежду на обещанную помощь США и ЕС.

Ранее депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял, что в бюджете Украины нет средств для мобилизации 500 тыс. человек.