На юге сектора Газа восемь человек погибли при ударе ЦАХАЛ по дому

Подвергнувшийся обстрелу дом расположен рядом с больницей "Аль-Амаль", которой управляет Палестинское общество Красного Полумесяца

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате удара армии Израиля по жилому дому в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников канала, подвергнувшийся обстрелу дом расположен рядом с больницей "Аль-Амаль", которой управляет Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

"Десятки погибших и раненых в результате обстрела жилого дома перед больницей <…> "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе", - сообщило PRCS в социальной сети Х (ранее Twitter).