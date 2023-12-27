Бойцы "Хезболлах" нанесли удар по артиллерийской батарее на севере Израиля

Есть погибшие и раненые

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" применили ракеты крупного калибра при атаке на артиллерийскую батарею в пограничном районе Хирбет-Маер на севере Израиля. Об этом говорится в сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в Telegram-канале.

"Ракеты крупного калибра Burkan были использованы для поражения вражеских позиций в Хирбет-Маере, - указывается в тексте. - Удар был нанесен по артиллерийской батарее, среди солдат противника есть убитые и раненые".

В сводке сообщается, что ранее был обстрелян лагерь израильских военнослужащих к югу от Эд-Духейры, а также посты в Эн-Накуре и Хадаб-Бустане. "Наши бойцы провели эти операции в поддержку доблестного палестинского сопротивления в секторе Газа, - отмечается в сводке. - В результате прямого попадания противник понес потери".

В первой половине дня шиитские формирования выпустили 18 ракет в сторону израильской территории, 8 из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Удары наносились по израильским укрепрайонам в Верхней Галилее, а также на высотах Шебаа и Кфар-Шуба.