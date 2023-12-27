Al Jazeera: число жертв удара Израиля по дому на юге сектора Газа увеличилось до 20

Армия еврейского государства ранее нанесла удар по дому, расположенному рядом с больницей "Аль-Амаль", которой управляет Палестинское общество Красного Полумесяца

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате обстрела армией Израиля жилого дома в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 20. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Ранее канал проинформировал, что армия Израиля нанесла удар по дому, расположенному рядом с больницей "Аль-Амаль", которой управляет Палестинское общество Красного Полумесяца. По сведениям источников Al Jazeera, жертвами обстрела стали восемь человек. Позже представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра заявил каналу, что число жертв увеличилось до 18.

1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. 27 декабря Минздрав сектора Газа проинформировал, что число жертв в анклаве с 7 октября в результате ударов Израиля превысило 21 тыс., ранения получили свыше 55 тыс. человек.