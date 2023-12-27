ВМС Индии отметили растущую угрозу атак БПЛА для судоходства в Индийском океане

За 11 месяцев 2023 года Индийский исследовательский центр зафиксировал пять атак дронов, три из которых произошли в ноябре, указано в отчете военно-морских сил страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Атаки беспилотников становятся причиной возрастающего беспокойства относительно безопасности коммерческого судоходства в регионе Индийского океана. Об этом говорится в ежемесячном отчете Центра обработки информации ВМС Индии.

"Анализ недавних нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов в Красном море и в северной части Аравийского моря вызывает растущую обеспокоенность в отношении коммерческого судоходства и глобальной торговли, проходящей транзитом через регион Индийского океана", - указано в опубликованном ВМС отчете.

Индийский исследовательский центр зафиксировал пять атак дронов за первые 11 месяцев этого года, причем три инцидента - в ноябре. Эти цифры возрастут к итоговому годовому отчету, поскольку в декабре сообщалось о новых атаках дронов в регионе.

"Продолжающиеся региональные конфликты в разных частях мира являются одной из ключевых причин нападения на суда в регионе Индийского океана. Эти нападения на коммерческое судоходство представляют серьезную угрозу для жизни и груза и могут привести к затоплению судна, загрязнению окружающей среды, блокаде торговли в случае нападения вблизи узких мест и, что наиболее важно, к повышению страховых ставок, что повлияет на мировую экономику", - отметили индийские исследователи.

23 декабря торговое судно MV Chem Pluto под флагом Либерии и с преимущественно индийским экипажем подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), на борту произошло возгорание, никто не пострадал. По данным Пентагона, беспилотник мог быть запущен из Ирана, Тегеран отрицает причастность к инциденту. День спустя аналогичной атаке подвергся танкер Sai Baba в Красном море также с индийским экипажем.

25 декабря ВМС Индии сообщили, что из-за атак на коммерческие суда в Аравийском море будут размещены три индийских ракетных эсминца.

Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Дели "кровно заинтересован" в поддерживании свободы судоходства и внимательно следит за ситуацией в Красном море, где на фоне обострения палестино-израильского конфликта активизировались атаки мятежников-хуситов на торговые суда. По его словам, Дели поддерживает международные контакты по возможному участию в инициированной США миссии по защите кораблей от атак в Красном море, но каких-либо решений пока не принято.