Глава МИД Армении заявил, что Ереван считает ЕАЭС эффективной площадкой

Армения не критикует политику России, а поднимает вопросы как в рамках двухсторонних отношений, так и по линии ОДКБ, отметил министр иностранных дел Арарат Мирзоян

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Армения считает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективной площадкой и не критикует политику России, а поднимает вопросы как в рамках двухсторонних отношений, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мы говорим о структурах с разным смыслом. Если мы говорим об ОДКБ, то ее члены должны защищать границы друг друга. Сейчас наши границы нарушены, и мы увидели, что эта организация не торопится выполнять свои обязанности. Я не думаю, что вы когда-либо слышали, что у нас такая же позиция в отношении ЕАЭС. ЕАЭС продолжает эффективно функционировать. Вы не найдете эпизода, где Армения критиковала бы Россию в контексте ЕАЭС", - отметил он.