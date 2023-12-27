Премьер Саксонии заявил, что Германии необходимо сменить политический курс в отношении РФ

Михаэль Кречмер отметил, что для ФРГ характерна "уходящая корнями в 19 век" позиция, согласно которой Россию "необходимо ослабить в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она перестала представлять угрозу"

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Правительству ФРГ нужно поменять политический курс в отношении России. Такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газетам медиагруппы Funke.

По его словам, для Германии характерна "уходящая корнями в 19 век" позиция, согласно которой Россию "необходимо ослабить в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она перестала представлять <...> угрозу". Кречмер отметил, что именно эта идея "закладывает основу для дальнейших конфликтов" с РФ, которая остается "соседом Германии". В связи с этим он считает необходимой смену парадигмы в политическом курсе руководства ФРГ в отношении России.

Кречмер с 2017 года руководит Саксонией, которая долгие годы выстраивала и поддерживала тесные деловые связи с российскими регионами. С начала украинского конфликта Кречмер неоднократно заявлял, что политика санкций в отношении России ослабляет экономическую мощь ФРГ и наносит больший вред европейской экономике, чем российской. Он также призывал правительство республики не отказываться от российского газа навсегда и заняться разработкой дипломатических инициатив для достижения перемирия на Украине.