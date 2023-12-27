Премьер Испании: миссия ЕС Atalanta не подходит для участия в операции США в Красном море

Мадрид открыт к тому, "чтобы эта операция рассматривалась союзниками как в ЕС, так и в НАТО, но явно не в рамках операции Atalanta", заявил Педро Санчес

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Европейская миссия Atalanta не соответствует характеристикам, необходимым для участия в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Испания не против создания какой-либо другой операции, в данном случае в Красном море, - отметил он. - Мы сообщили нашим союзникам, как НАТО, так и Евросоюзе, что мы считаем, что операция Atalanta не имеет характеристик и не соответствует характеру операции, которая необходима в Красном море". Санчес добавил, что речь идет о другой "ситуации и другом риске". "Мы открыты к тому, чтобы эта операция рассматривалась союзниками как в ЕС, так и в НАТО, но явно не в рамках операции Atalanta", - заключил премьер.

Ранее газета El Mundo сообщала, что Испания сняла вето на участие Евросоюза в предложенной США операции, но Мадрид решил не участвовать в ней. Вместо этого руководство королевства выступила за то, чтобы ЕС запустил новую операцию для поддержки США в защите судов, проходящих через Красное море.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны - члены Евросоюза решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Тем не менее 22 декабря газета El Confidencial сообщила, что Мадрид наложил вето в ЕС на европейское участие в операции США.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.