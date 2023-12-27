Kyodo: запуск новой японской ракеты-носителя H3 запланирован на 15 февраля 2024 года

Как сообщило агентство, первая попытка запуска этой ракеты в марте закончилась неудачно

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запланировало второй запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 на 15 февраля 2024 года. Об этом сообщило агентство Kyodo. Первая попытка запуска этой ракеты в марте текущего года закончилась неудачно.

7 марта JAXA осуществила первый запуск H3 с космодрома Танэгасима. Однако из-за того, что не удалось запустить двигатель второй ступени, японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Ранее второй запуск планировалось осуществить в 2024 финансовом году, который в Японии начинается в апреле.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,4 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.

H3 должна заменить ракету-носитель H-2A , которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно.