В Иране заявили, что Баку и Ереван могут достичь мира в рамках регионального формата "3+3"

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что открылось окно возможностей для мира с Баку, однако такая возможность зависит от нескольких факторов, в том числе от конструктивности Азербайджана

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Армения и Азербайджан могут достичь мира в рамках регионального формата "3+3" с участием Ирана, России и Турции. Об этом в Ереване на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Достичь прочного мира возможно уже в ближайшие месяцы нового года. Без внешнего вмешательства возможно достижение реального мира между Арменией и Азербайджаном в рамках формата "3+3" при участии Ирана, России и Турции", - считает он.

Глава МИД Армении добавил, что Ереван получил очередной пакет предложений от Баку по заключению мирного соглашения и ответит в надлежащие сроки. Он также отметил, что открылось окно возможностей для мира с Баку, однако такая возможность зависит от нескольких факторов, в том числе от конструктивности Азербайджана.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе. 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран.